10 гуманитарных коридоров согласовали на 26 марта
Глава министерства реинтеграции Ирина Верещук обнародовала планы работы гуманитарных коридоров 26 марта.
Источник: Верещук в видео-обращении
Детали: Согласовано 10 гуманитарных коридоров:
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте
Из-за блокировки автобусов на блокпостах оккупантами, централизованной эвакуации мариупольцев 26 марта не будет
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
из села Плесецкое в город Фастов
- Место собрания – Дом сельсовета по улице Центральная, 57.
из села Севериновка в Белогородку
- Место собрания – улица Ивана Мазепы, 20
из города Бородянка в город Белая Церковь
- Место собрания – улица Центральная, 331
из сел Красная Слобода, Рожев и Синятки в город Белая Церковь
- Место собрания – торговый центр по ул. Леси Украинки, 46, село Червоная Слобода.
ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
из города Рубежное
- Место собрания – улица Чехова, 11.
из поселка Нижнее
- Место собрания – улица Парковая, 13.
город Лисичанск
- Место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
из города Попасная
- Место собрания: ул. Первомайская, 42
город Северодонецк
- Место собрания: проспект Химиков, 28
город Горный
- Место собрания: ул. Гагарина, 13
По словам Верещук, оккупанты запланировали показательную акцию – собираются принудительно депортировать из Херсона во временно оккупированный Крым этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев.