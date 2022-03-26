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10 гуманитарных коридоров согласовали на 26 марта

Роман ПетренкоСуббота, 26 марта 2022, 10:37

Глава министерства реинтеграции Ирина Верещук обнародовала планы работы гуманитарных коридоров 26 марта.

Источник: Верещук в видео-обращении

Детали: Согласовано 10 гуманитарных коридоров:

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте

Из-за блокировки автобусов на блокпостах оккупантами, централизованной эвакуации мариупольцев 26 марта не будет

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВИДЕО ДНЯ

из села Плесецкое в город Фастов

  • Место собрания – Дом сельсовета по улице Центральная, 57.

из села Севериновка в Белогородку

  • Место собрания – улица Ивана Мазепы, 20

из города Бородянка в город Белая Церковь

  • Место собрания – улица Центральная, 331

из сел Красная Слобода, Рожев и Синятки в город Белая Церковь

  • Место собрания – торговый центр по ул. Леси Украинки, 46, село Червоная Слобода.

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

из города Рубежное

  • Место собрания – улица Чехова, 11.

из поселка Нижнее

  • Место собрания – улица Парковая, 13.

город Лисичанск

  • Место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324

из города Попасная

  • Место собрания: ул. Первомайская, 42

город Северодонецк

  • Место собрания: проспект Химиков, 28

город Горный

  • Место собрания: ул. Гагарина, 13

По словам Верещук, оккупанты запланировали показательную акцию – собираются принудительно депортировать из Херсона во временно оккупированный Крым этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев.

Темы: гуманитаркаэвакуациявойнаРосcия
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