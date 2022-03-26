Ламають ноги, щоб втекти, і пиячать, щоб забутись – СБУ оприлюднила розмови окупантів

Строковики російської армії не витримують психологічного навантаження на війні в Україні – деякі з них калічаться власноруч, щоб втекти, інші – запивають страшні спогади алкоголем.

Джерело: СБУ, яка публікує перехоплені розмови окупантів з рідними

Дослівно СБУ: "Вашій увазі – мікс із "ниючих" окупантів".

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Деталі: На аудіо звучать розмови двох строковиків. Один з них називає бойових побратимів "тварями йо*аними", бо вони втекли.



Пряма мова окупанта: "Эти твари еб*ные съеб*ись. Один специально себе ногу сломал. Другой сказал, что контузило его, и он забыл маму-папу".

Деталі: Однак рідні російських військових не жаліють солдатів, лише засмучуються провалом так званої "спецоперації" і звинувачують у всьому НАТО.

Пряма мова родички окупанта: "Ты только не забухай, этого точно не надо. Что "если крыша будет ехать?"… ну к психологу, значит, пойдешь".

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Інший вояка на аргумент дружини, що її родич був 2 роки строковиком у Грозному, відповів, що у Грозному менше всього лихого було.

Пряма мова окупанта: "За это время (за місяць війни в Україні – ред.) как за 3 года все произошло. Поверь…. Потому что не ожидали такого просто…"