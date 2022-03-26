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Ломают ноги, чтобы убежать, и пьянствуют, чтобы забыться – СБУ обнародовала разговоры оккупантов

Ирина БалачукСуббота, 26 марта 2022, 10:36

Срочники российской армии не выдерживают психологической нагрузки на войне в Украине – некоторые из них сами калечатся, чтобы убежать, другие – запивают страшные воспоминания алкоголем.

Источник: СБУ, публикующая перехваченные разговоры оккупантов с родными

Дословно СБУ: "Вашему вниманию – микс из "ноющих" оккупантов".

Детали: На аудио звучат разговоры двух срочников. Один из них называет боевых собратьев "тварями йо*анными", потому что те сбежали.

Прямая речь оккупанта: "Эти твари еб*ные съеб*ись. Один специально себя ногу сломал. Другой сказал, что контузило его, и он забыл маму-папу".

Детали: Однако родные российских военных не жалеют солдат, а только огорчаются провалом так называемой "спецоперации" и обвиняют во всем НАТО.

Прямая речь родственницы оккупанта: "Ты только не забухай, этого точно не надо. Что "если крыша будет ехать?"… ну к психологу, значит, пойдешь".

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Другой военный на аргумент жены, что ее родственник был 2 года срочником в Грозном, ответил, что в Грозном меньше всего было.

Прямая речь оккупанта: "За это время (за месяц войны на Украине – ред.) как за 3 года все произошло. Поверь…. Потому что не ожидали такого просто…"
 

Темы: РосcиявойнаСБУ
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