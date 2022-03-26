Зеленський: Ядерний статус не повинен давати Росії дозвіл на несправедливість

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не отримує покарання за свої злодіяння і використовує ядерний статус для погрози всьому світу, тому потрібно реформувати міжнародні інституції для відновлення справедливості.

Джерело: Зеленський у виступі через відеозв'язок на Дельфійському форумі, що проходить у місті Доха (Катар)

Деталі: Зеленський зазначив, що базова цінність – мир – недоступна українцям зараз через те, що "керівництво Росії вирішило захопити Україну і зробити своєю колонією", як у часи Російської імперії, забрати її територію та ресурси.

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РФ погрожує світові ядерною зброєю і користується "привілеями" у міжнародних організаціях. Також Росія використовує свої ресурси для шантажу інших країн, сказав президент України.

За словами Зеленського, несправедливість поширюється, як вірус, – і якщо її не зупинити, вона вразить всіх.

Пряма мова: "Ми не можемо знайти справедливість у світі вже 31 день після повномасштабного нападу держави, яка у 28 разів більша. Ми самостійно захищаємо нашу державу на полі бою.

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Я вдячний Генеральній асамблеї ООН і всім тим державам, які підтримують резолюції, укладені за принципом справедливості, щодо війни Росії проти України та її наслідків.

Але ми бачимо, що ООН та всі інші міжнародні структури не мають необхідної внутрішньої сили, щоб повертати країнам мир. Тому що у цих структурах не забезпечена внутрішня справедливість: голос привілейованих там все ще заглушає голос більшості. Це – несправедливо.

Несправедливість – це основа того, що Росія робить проти нас, проти України, користуючись своїми привілеями в міжнародних організаціях, а також страхом застосування ядерної зброї, страхом, який Росія навмисне постійно поширює, хизуючись тим, що може знищити ядерною зброєю не лише той чи інший народ, а й взагалі життя на Землі.

Зараз у світі серйозна дискусія на політичному рівні: що робити, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю або іншу зброю масового ураження, зокрема хімічну".

Деталі: Зеленський наголосив, що у 1990-х роках Україна віддала третій за потужністю ядерний арсенал в обмін на письмові обіцянки безпеки від найсильніших держав світу, зокрема від Росії, яка тепер напала на Україну.

Тотму, за словами українського лідера, інші держави теж можуть зробити висновок, що і їм потрібна ядерна зброя, щоб вберегтися від нападу, – і це "вкрай небезпечно для всіх".

Пряма мова: "Нам потрібна реальна реформа міжнародних інституцій, механізмів ООН, щоб гарантувати безпеку. Щоб той, хто у 28 разів більший, не думав, що може дозволити собі все, що завгодно, і щоб ядерний статус держави не слугував їй дозволом на будь-яку несправедливість проти інших держав".