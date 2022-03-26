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Зеленский: Ядерный статус не должен давать России разрешение на несправедливость

Елена РощинаСуббота, 26 марта 2022, 10:43
Зеленский: Ядерный статус не должен давать России разрешение на несправедливость
Владимир Зеленский, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не получает наказания за свои злодеяния и использует ядерный статус для угрозы всему миру, поэтому нужно реформировать международные институции для восстановления справедливости.

Источник: Зеленский в выступлении через видеосвязь на Дельфийском форуме, который проходит в Дохе (Катар)

Детали: Зеленский отметил, что базовая ценность – мир – недоступна украинцам сейчас потому, что "руководство России решило захватить Украину и сделать своей колонией", как во времена Российской империи, забрать ее территорию и ресурсы.

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РФ угрожает миру ядерным оружием и пользуется привилегиями в международных организациях. Также Россия использует свои ресурсы для шантажа других стран, сказал президент.

По словам Зеленского, несправедливость распространяется, как вирус, – и если ее не остановить, она поразит всех.

Прямая речь: "Мы не можем найти справедливость в мире уже 31 день после полномасштабного нападения государства, которое в 28 раз больше. Мы самостоятельно защищаем наше государство на поле боя.

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Я благодарен Генеральной ассамблее ООН и всем государствам, которые поддерживают резолюции, заключенные по принципу справедливости, в отношении войны России против Украины и ее последствий. 

Но мы видим, что ООН и все другие международные структуры не обладают необходимой внутренней силой, чтобы возвращать странам мир. Потому что в этих структурах не обеспечена внутренняя справедливость: голос привилегированных там все еще заглушает голос большинства. Это – несправедливо.

Несправедливость – это основа того, что Россия делает против нас, против Украины, пользуясь своими привилегиями в международных организациях, а также страхом применения ядерного оружия, страхом, который Россия намеренно постоянно распространяет, кичась тем, что может уничтожить ядерным оружием не только тот или иной народ, но и вообще жизнь на Земле.

Сейчас в мире серьезная дискуссия на политическом уровне: что делать, если Россия применит тактическое ядерное оружие или другое оружие массового поражения, в том числе химическое".

Детали: Зеленский подчеркнул, что в 1990-х годах Украина отдала третий по мощности ядерный арсенал в обмен на письменные обещания безопасности от сильнейших государств мира, в частности, от России, которая теперь напала на Украину.

Поэтому, по словам украинского лидера, другие государства тоже могут сделать вывод, что и им нужно ядерное оружие, чтобы уберечься от нападения, – и это "крайне опасно для всех".

Прямая речь: "Нам нужна реальная реформа международных институций, механизмов ООН, чтобы обеспечить безопасность. Чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, что может позволить себе все, что угодно, и чтобы ядерный статус государства не служил ему разрешением на любую несправедливость против других государств".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcиямир
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