Байден у Варшаві зустрінеться з Кулебою і Резніковим
Субота, 26 березня 2022, 10:40
У суботу у Варшаві президент Джо Байден зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Про це, як пише "Європейська правда" заявили у Білому домі.
У зустрічі також візьмуть участь державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.
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Це буде перша зустріч Байдена і Кулеби віч-на-віч після вторгнення РФ в Україну 24 лютого.
Про зустріч Байдена з українськими міністрами польським ЗМІ повідомив посол України Андрій Дещиця.
"Сподіваюся, це буде плідна і ефективна зустріч" - заявив Дещиця.
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За його словами, під час цієї зустрічі можуть бути ухвалені рішення критичного значення.