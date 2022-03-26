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Байден у Варшаві зустрінеться з Кулебою і Резніковим

"Європейська правда"Субота, 26 березня 2022, 10:40
Байден у Варшаві зустрінеться з Кулебою і Резніковим
Джо Байден у Варшаві. фото Getty Images

У суботу у Варшаві президент Джо Байден зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Про це, як пише "Європейська правда" заявили у Білому домі.

У зустрічі також візьмуть участь державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

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Це буде перша зустріч Байдена і Кулеби віч-на-віч після вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Про зустріч Байдена з українськими міністрами польським ЗМІ повідомив посол України Андрій Дещиця.

"Сподіваюся, це буде плідна і ефективна зустріч" - заявив Дещиця.

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За його словами, під час цієї зустрічі можуть бути ухвалені рішення критичного значення.

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