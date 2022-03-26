Байден у Варшаві зустрінеться з Кулебою і Резніковим

У суботу у Варшаві президент Джо Байден зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Про це, як пише "Європейська правда" заявили у Білому домі.

У зустрічі також візьмуть участь державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

Це буде перша зустріч Байдена і Кулеби віч-на-віч після вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Про зустріч Байдена з українськими міністрами польським ЗМІ повідомив посол України Андрій Дещиця.

"Сподіваюся, це буде плідна і ефективна зустріч" - заявив Дещиця.

За його словами, під час цієї зустрічі можуть бути ухвалені рішення критичного значення.