Байден в Варшаве встретится с Кулебой и Резниковым

В субботу в Варшаве президент Джо Байден встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявили в Белом доме.

Во встрече также примут участие государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Это будет первая встреча Байдена и Кулебы с глазу на глаз после вторжения РФ в Украину 24 февраля.

О встрече Байдена с украинскими министрами польским СМИ сообщил посол Украины Андрей Дещица.

"Надеюсь, это будет плодотворная и эффективная встреча" – заявил Дещица.

По его словам, во время этой встречи может быть принято решение критического значения.