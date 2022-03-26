Байден в Варшаве встретится с Кулебой и Резниковым
Суббота, 26 марта 2022, 11:40
В субботу в Варшаве президент Джо Байден встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Об этом, как пишет "Европейская правда", заявили в Белом доме.
Во встрече также примут участие государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.
Это будет первая встреча Байдена и Кулебы с глазу на глаз после вторжения РФ в Украину 24 февраля.
О встрече Байдена с украинскими министрами польским СМИ сообщил посол Украины Андрей Дещица.
"Надеюсь, это будет плодотворная и эффективная встреча" – заявил Дещица.
По его словам, во время этой встречи может быть принято решение критического значения.
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