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Байден в Варшаве встретится с Кулебой и Резниковым

"Европейская правда"Суббота, 26 марта 2022, 11:40
Джо Байден в Варшаве. фото Getty Images

В субботу в Варшаве президент Джо Байден встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявили в Белом доме.

Во встрече также примут участие государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Это будет первая встреча Байдена и Кулебы с глазу на глаз после вторжения РФ в Украину 24 февраля.

О встрече Байдена с украинскими министрами польским СМИ сообщил посол Украины Андрей Дещица.

"Надеюсь, это будет плодотворная и эффективная встреча" – заявил Дещица.

По его словам, во время этой встречи может быть принято решение критического значения.

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