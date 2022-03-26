Харківщина: ЗСУ звільнили населені пункти у напрямку Малої Рогані
Субота, 26 березня 2022, 12:33
У Харківській області українська армія звільнила кілька населених пунктів у напрямку Малої Рогані.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов
Пряма мова: "На сьогодні Збройні Сили України не лише захищають свої позиції, а переходять в контрнаступ. У напрямку Малої Рогані вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там тривають бої.
Тривають бої і на Ізюмському напрямку, там наші війська також тримають оборонні позиції.
Харків вночі було обстріляно "лише" 24 рази".
Деталі: Напередодні було багато втрат.
Синєгубов додав, що Харківщина тримає оборону: "Збройні Сили України продовжують обороняти Харківщину і не відступають ні на метр".
ВІДЕО ДНЯ