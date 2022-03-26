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Харківщина: ЗСУ звільнили населені пункти у напрямку Малої Рогані

Олена РощінаСубота, 26 березня 2022, 12:33
Харків і область, мапа

У Харківській області українська армія звільнила кілька населених пунктів у напрямку Малої Рогані.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов 

Пряма мова: "На сьогодні Збройні Сили України не лише захищають свої позиції, а переходять в контрнаступ. У напрямку Малої Рогані вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там тривають бої.

Тривають бої і на Ізюмському напрямку, там наші війська також тримають оборонні позиції.

Харків вночі було обстріляно "лише" 24 рази".

Деталі: Напередодні було багато втрат.

Синєгубов додав, що Харківщина тримає оборону: "Збройні Сили України продовжують обороняти Харківщину і не відступають ні на метр".

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Теми: Харківська областьвійнаЗбройні сили
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