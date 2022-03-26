Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Харківщина: ЗСУ звільнили населені пункти у напрямку Малої Рогані

Олена РощінаСубота, 26 березня 2022, 11:33
Харківщина: ЗСУ звільнили населені пункти у напрямку Малої Рогані
Харків і область, мапа

У Харківській області українська армія звільнила кілька населених пунктів у напрямку Малої Рогані.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов 

Пряма мова: "На сьогодні Збройні Сили України не лише захищають свої позиції, а переходять в контрнаступ. У напрямку Малої Рогані вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там тривають бої.

Реклама:

Тривають бої і на Ізюмському напрямку, там наші війська також тримають оборонні позиції.

Харків вночі було обстріляно "лише" 24 рази".

Деталі: Напередодні було багато втрат.

ВІДЕО ДНЯ

Синєгубов додав, що Харківщина тримає оборону: "Збройні Сили України продовжують обороняти Харківщину і не відступають ні на метр".

Теми: Харківська областьвійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
Усі новини...
Реклама: