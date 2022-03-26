Харьковщина: ВСУ освободили населенные пункты в направлении Малой Рогани

В Харьковской области украинская армия освободила несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь: "На сегодняшний день Вооруженные Силы Украины не только защищают свои позиции, а переходят в контрнаступление. В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои.

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Продолжаются бои и в Изюмском направлении, там наши войска также держат оборонительные позиции.

Харьков ночью был обстрелян "лишь" 24 раза".

Детали: Накануне было много потерь.

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Синегубов добавил, что Харьковская область держит оборону: "Вооруженные Силы Украины продолжают защищать Харьковщину и не отступают ни на метр".