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Україна та США створили формат спільних переговорів МЗС та Міноборони

Субота, 26 березня 2022, 12:49

Сполучені штати Америки та Україна започатковують безпековий діалог у форматі 2+2 на рівні керівників зовнішньополітичного та оборонного відомств.

Про це повідомили українські міністри після початку зустрічі з американськими колегами.

"Вперше ми проводимо зустріч у форматі 2+2. Обговорюємо поточні питання та співпрацю в політичних та оборонних напрямках між США та України", повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, додавши, що розраховує згодом представити подробиці переговорів.

Ця зустріч відбувається у Варшаві.

"Цей особливий формат 2+2 дозволяє нам шукати практичні рішення як у політичній, так і в оборонній сферах, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії", - доповнив його очільник МЗС Дмитро Кулеба.

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Їхні американські колеги, очільник Пентагону Ллойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкен нині перебувають у Польщі разом із президентом Джо Байденом, який нині відвідує Польщу.

Резніков повідомив, що увечері всі четверо міністрів "будуть присутні на виступі президента США  про війну Росії проти України".

Як повідомлялося, зараз США готують план дій на випадок російських ударів на території НАТО. Тим часом, Україна просить у Штатів у рази збільшити постачання Javelin та Stinger.

Теми: СШАУкраїнаармія
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