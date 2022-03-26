Украина и США создали формат совместных переговоров МИД и Минобороны

Соединенные штаты Америки и Украина начинают диалог безопасности в формате 2+2 на уровне руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств.

Об этом сообщили украинские министры после начала встречи с американскими коллегами.

"Впервые мы проводим встречу в формате 2+2. Обсуждаем текущие вопросы и сотрудничество в политических и оборонных направлениях между США и Украиной", – сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, добавив, что рассчитывает впоследствии представить подробности переговоров.

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For the 1st time, meeting in 2+2 format. With @DmytroKuleba we discuss current issues & cooperation in political & defense directions between 🇺🇦-🇺🇸 with @SecDef & @SecBlinken.

In the evening we’ll also be present at @POTUS speech on the russian war against Ukraine.

Details later. pic.twitter.com/APFcVMxUz1 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 26, 2022

Эта встреча проходит в Варшаве.

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"Этот особый формат 2+2 позволяет нам искать практические решения как в политической, так и в оборонной сферах, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии", – дополнил его глава МИД Дмитрий Кулеба.

Их американские коллеги, глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен, сейчас находятся в Польше вместе с президентом Джо Байденом.

Резников сообщил, что вечером все четверо министров "присутствуют на выступлении президента США о войне России против Украины".

Как сообщалось, сейчас США готовят план действий в случае российских ударов по территории НАТО.

Тем временем Украина просит у Штатов в разы увеличить поставки Javelin и Stinger.