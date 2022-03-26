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Украина и США создали формат совместных переговоров МИД и Минобороны

Суббота, 26 марта 2022, 12:49

Соединенные штаты Америки и Украина начинают диалог безопасности в формате 2+2 на уровне руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств.

Об этом сообщили украинские министры после начала встречи с американскими коллегами.

"Впервые мы проводим встречу в формате 2+2. Обсуждаем текущие вопросы и сотрудничество в политических и оборонных направлениях между США и Украиной", – сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, добавив, что рассчитывает впоследствии представить подробности переговоров.

Эта встреча проходит в Варшаве.

"Этот особый формат 2+2 позволяет нам искать практические решения как в политической, так и в оборонной сферах, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии", – дополнил его глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Их американские коллеги, глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен, сейчас находятся в Польше вместе с президентом Джо Байденом.

Резников сообщил, что вечером все четверо министров "присутствуют на выступлении президента США о войне России против Украины".

Как сообщалось, сейчас США готовят план действий в случае российских ударов по территории НАТО.

Тем временем Украина просит у Штатов в разы увеличить поставки Javelin и Stinger.

Темы: СШАУкраинаармия
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