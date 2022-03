Украина и США создали формат совместных переговоров МИД и Минобороны

Соединенные штаты Америки и Украина начинают диалог безопасности в формате 2+2 на уровне руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств.

Об этом сообщили украинские министры после начала встречи с американскими коллегами.

"Впервые мы проводим встречу в формате 2+2. Обсуждаем текущие вопросы и сотрудничество в политических и оборонных направлениях между США и Украиной", – сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, добавив, что рассчитывает впоследствии представить подробности переговоров.

For the 1st time, meeting in 2+2 format. With @DmytroKuleba we discuss current issues & cooperation in political & defense directions between 🇺🇦-🇺🇸 with @SecDef & @SecBlinken.

In the evening we’ll also be present at @POTUS speech on the russian war against Ukraine.

