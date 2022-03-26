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Російська "розконсервована" техніка виявилася розкраденою, з 10 танків один робочий – ГУР

Роман ПетренкоСубота, 26 березня 2022, 12:50
Російська розконсервована техніка виявилася розкраденою, з 10 танків один робочий – ГУР
Фото: bigkyiv.com.ua

РФ часто зіштовхується з проблемою неможливості відновлення техніки після "розконсервації" зі складів, з бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів, повідомляє Головне управління розвідки.

Джерело: ГУР Міноборони

Деталі: Наразі ворожа ремонтно-відновлювальна база намагається "поставити в стрій" значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання.

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З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів.

Зокрема, за даними розвідки, у 4 танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 "розконсервованих" танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів. Наразі плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано.

За інформацією ГУР, командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ застрелився через цю ситуацію.

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Чому це важливо: "Законсервована" техніка зберігається на складах і військові підтримують її цілісність та боєздатність, періодично перевіряють. Ця техніка – як військові запасу, використовується у важливих випадках, коли основні сили не справляються.

Відповідальна людина, якщо така техніка була розкрадена, може йти під трибунал чи в суд за підрив обороноздатності країни.

Теми: Росіякорупціявійна
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