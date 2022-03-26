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Российская "расконсервированная" техника оказалась разворованной, из 10 танков один рабочий – ГУР

Роман ПетренкоСуббота, 26 марта 2022, 13:50
Фото: bigkyiv.com.ua

РФ часто сталкивается с проблемой невозможности восстановления техники после "расконсервации" со складов, с боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов, сообщает Главное управление разведки.

Источник: ГУР Минобороны

Детали: В настоящее время вражеская ремонтно-восстановительная база пытается "поставить в строй" значительное количество техники, прибывающей из складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование.

В целом РФ часто сталкивается с проблемой невозможности обновления техники после "расконсервации" со складов. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов.

В частности, по данным разведки, в 4-й танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков только один находится в более-менее трудоспособном состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы. У части из них нет даже двигателей. Сейчас планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны.

По информации ГУР, командир 13 танкового полка 4 танковой дивизии РФ застрелился из-за этой ситуации.

Почему это важно: "Законсервированная" техника хранится на складах, и военные поддерживают ее целостность и боеспособность, периодически проверяют. Эта техника как военные запаса используется в важных случаях, когда основные силы не справляются.

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Ответственный человек, если таковая техника была разворована, может идти под трибунал либо в трибунал за подрыв обороноспособности страны.

Темы: Росcиякоррупциявойна
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