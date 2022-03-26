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Головний прапор України приспустять через вітер

Ірина БалачукСубота, 26 березня 2022, 14:26
Фото КМВА kyivcity.gov.ua

Полотно головного прапора України у Києві приспустять 26 березня через сильні пориви вітру.

Джерело: сайт Київської міської військової адміністрації   

Пряма мова заступника голови КМВА Вячеслава Непопа: "Ми дбаємо про те, аби утримувати полотно Головного державного прапора та флагшток у належному стані. Тому через погодні умови – сильні пориви вітру – ми, як і зазвичай, тимчасово приспускаємо полотно".

Деталі: Чиновник додав, що прапор знов піднімуть щойно погодні умови покращаться.

Для довідки: Головний державний прапор України встановлений на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні" у Києві.

Споруда флагштока є найбільшою в Україні, його висота майже 90 метрів, а вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

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Теми: КиїввійнаУкраїна
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