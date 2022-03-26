Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Главный флаг Украины опустят из-за ветра

Ирина БалачукСуббота, 26 марта 2022, 14:26
Фото КГВА kyivcity.gov.ua

Полотно главного флага Украины в Киеве опустят 26 марта из-за сильных порывов ветра.

Источник: сайт Киевской городской военной администрации

Прямая речь заместителя председателя КГВА Вячеслава Непопа: "Мы заботимся о том, чтобы удерживать полотно Главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии. Поэтому из-за погодных условий – сильные порывы ветра – мы, как обычно, временно приспускаем полотно".

Детали: Чиновник добавил, что флаг снова поднимут, как только погодные условия улучшатся.

Для справки. Главный государственный флаг Украины установлен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве.

Сооружение флагштока является самым большим в Украине, его высота почти 90 метров, а вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Темы: КиеввойнаУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Количество жертв удара по Николаевской ОГА достигло 20-ти

Предательница Поклонская заявила, что "Украина – не Россия"

В Киеве создали комендатуру

Украинские военные освободили 5 населенных пунктов на Запорожье

видеоЖители Голой Пристани вышли на митинг, требуя от оккупантов вернуть мэра

Самолеты РФ с ядерным оружием нарушили воздушное пространство Швеции - СМИ

Все новости...
Киев
В Киеве и области отменили анонсированный полуторасуточный комендантский час
В Киеве и в области снова на полтора дня вводят комендантский час
В Киеве возобновляют работу ЦНАПы
Последние новости
15:25
Генсек НАТО избежал ответа на вопрос о наступательном вооружении для Украины
15:23
ГУР: Украина не враг Беларуси, но данные беларусских военных имеем
15:15
"Яндекс" может уйти с рынка доставки продуктов во Франции и Британии – Bloomberg
15:07
картаВ Беларуси заметили движение 100 единиц техники РФ от Чернобыльской зоны
15:06
фотоВ Киевской области задержали диверсанта на велосипеде
14:55
Российские хакеры совершили атаки на объекты НАТО – Google
14:43
Путин заявил премьеру Италии, что еще не время для прекращения огня в Украине
14:42
В РФ операторы связи ограничивают тарифы мобильного интернета
14:41
Количество жертв удара по Николаевской ОГА достигло 20-ти
14:35
Эрдоган хочет провести встречу Зеленского и Путина в ближайшее время
Все новости...