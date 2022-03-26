Главный флаг Украины опустят из-за ветра

Полотно главного флага Украины в Киеве опустят 26 марта из-за сильных порывов ветра.

Источник: сайт Киевской городской военной администрации

Прямая речь заместителя председателя КГВА Вячеслава Непопа: "Мы заботимся о том, чтобы удерживать полотно Главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии. Поэтому из-за погодных условий – сильные порывы ветра – мы, как обычно, временно приспускаем полотно".

Детали: Чиновник добавил, что флаг снова поднимут, как только погодные условия улучшатся.

Для справки. Главный государственный флаг Украины установлен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве.

Сооружение флагштока является самым большим в Украине, его высота почти 90 метров, а вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.