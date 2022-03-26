Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Миколаївщина: за добу поранення отримала 41 людина

Валентина РоманенкоСубота, 26 березня 2022, 14:29

За добу 25 березня внаслідок ворожих дій поранення отримала 41 людина в Миколаївські області.

Джерело: голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу на Миколаївщині поранення отримала 41 людина. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях знаходяться 303 людини, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину".

Деталі: Замазєєва подякувала лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Миколаївська областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кількість жертв удару по Миколаївській ОДА сягнула 20-ти

Зрадниця Поклонська заявила, що "Україна – не Росія"

У Києві створили комендатуру

Українські військові звільнили 5 населених пунктів на Запоріжжі

відеоЖителі Голої Пристані вийшли на мітинг, вимагаючи від окупантів повернути мера

Літаки РФ з ядерною зброєю порушили повітряний простір Швеції - ЗМІ

Усі новини...
Миколаївська область
Миколаївщина: внаслідок обстрілу села 3 загиблих, 13 поранених
Миколаївщина: ворога відтіснили, йдуть бої на межі з Херсонською областю - ОВА
Миколаївщина: збили крилату ракету російських окупантів
Останні новини
15:35
"Щоночі кричимо уві сні. Найчастіше – "Ні!" – записки Андрія Краснящих
15:33
ВІДЕОЗнищеної військової техніки росіян уже більше, ніж мають армії країн ЄС – Шмигаль
15:25
Генсек НАТО уникнув відповіді на питання щодо наступальної зброї для України
15:23
ГУР: Україна не ворог Білорусі, але дані білоруських військових маємо
15:15
"Яндекс" може піти з ринку доставки продуктів у Франції та Британії – Bloomberg
15:07
мапаУ Білорусі помітили рух 100 одиниць техніки РФ від Чорнобильської зони
15:06
фотоНа Київщині затримали диверсанта на велосипеді
14:55
Російські хакери здійснили атаки на об'єкти НАТО – Google
14:43
Путін заявив прем’єру Італії, що ще не час для припинення вогню в Україні
14:42
У РФ оператори зв'язку обмежують тарифи мобільного інтернету
Усі новини...