Миколаївщина: за добу поранення отримала 41 людина

За добу 25 березня внаслідок ворожих дій поранення отримала 41 людина в Миколаївські області.

Джерело: голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу на Миколаївщині поранення отримала 41 людина. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях знаходяться 303 людини, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину".

Деталі: Замазєєва подякувала лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців.