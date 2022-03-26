Николаевщина: за сутки ранения получил 41 человек
Суббота, 26 марта 2022, 14:29
За сутки 25 марта в результате вражеских действий ранения получил 41 человек в Николаевской области.
Источник: глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram
Прямая речь: "За минувшие сутки в Николаевской области ранения получил 41 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 303 человека, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину".
Детали: Замазеева поблагодарила врачей, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев.
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