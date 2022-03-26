У Криму мобілізують на війну, чоловіки виїжджають з півострова – звіт

Представництво президента України в АР Крим повідомляє, що на окупованому Росією півострові відбувається мобілізація для участі у війні. Чоловіки призовного віку намагаються виїхати з півострова через РФ.

Джерело: звіт представництва президента в АРК "Кримський півострів у контексті повномасштабної агресії РФ проти України"

Дослівно: "Представництву надходить інформація, що чоловікам у Криму активно надходять повістки та громадян продовжують мобілізувати на війну. У зв’язку із цим, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова.

Оскільки вартість авіасполучення через територію Росії є доволі дорогою і варіантів виїзду не так багато у зв’язку із санкціями, то виїжджають на авто через територію Росії до третіх країн".