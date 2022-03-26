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В Крыму мобилизуют на войну, мужчины уезжают с полуострова – отчет

Роман ПетренкоСуббота, 26 марта 2022, 13:43
В Крыму мобилизуют на войну, мужчины уезжают с полуострова – отчет

Представительство президента Украины в АР Крым сообщает, что на оккупированном Россией полуострове происходит мобилизация для участия в войне. Мужчины призывного возраста пытаются уехать с полуострова через РФ.

Источник: отчет представительства президента в АРК "Крымский полуостров в контексте полномасштабной агрессии РФ против Украины"

Дословно: "Представительству поступает информация, что мужчинам в Крыму активно поступают повестки и граждан продолжают мобилизовать на войну. В связи с этим мужчины призывного возраста пытаются уехать с территории полуострова.

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Поскольку стоимость авиасообщения через территорию России довольно дорогая и вариантов выезда не так много в связи с санкциями, то выезжают на авто через территорию России в третьи страны".

Темы: КрымоккупациявойнаРосcия
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