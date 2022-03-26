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Росіяни вдарили з важкої артилерії по Київщині – серед постраждалих є дитина

Олена РощінаСубота, 26 березня 2022, 15:05
Фото поліції

У Київській області російські військові вдарили з важкої артилерії по населених пунктах і зруйнували щонайменше 5 будинків, постраждали мирні жителі, зокрема дитина.

Джерело: начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов

Пряма мова: "Ворог вкотре вдарив з важкої артилерії  по населеним пунктам Київщини. Зруйновано щонайменше 5 будинків, є постраждалі серед цивільного населення, в тому числі одна дитина".

Деталі: Небитов наголосив, що "окупанти  гатять куди завгодно, по житлових кварталах, об’єктах цивільної інфраструктури, багатоповерхівках", винищують із "Градів" громадян і їхні оселі.

Слідчі поліції Київщини вже ретельно задокументовано понад 250 фактів воєнних злочинів агресора в Київській області, які будуть використані в Міжнародному  суді над російськими військовими і політичними злочинцями.

Теми: Київська областьвійна
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