Росіяни вдарили з важкої артилерії по Київщині – серед постраждалих є дитина

У Київській області російські військові вдарили з важкої артилерії по населених пунктах і зруйнували щонайменше 5 будинків, постраждали мирні жителі, зокрема дитина.

Джерело: начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов

Пряма мова: "Ворог вкотре вдарив з важкої артилерії по населеним пунктам Київщини. Зруйновано щонайменше 5 будинків, є постраждалі серед цивільного населення, в тому числі одна дитина".

Деталі: Небитов наголосив, що "окупанти гатять куди завгодно, по житлових кварталах, об’єктах цивільної інфраструктури, багатоповерхівках", винищують із "Градів" громадян і їхні оселі.

Слідчі поліції Київщини вже ретельно задокументовано понад 250 фактів воєнних злочинів агресора в Київській області, які будуть використані в Міжнародному суді над російськими військовими і політичними злочинцями.