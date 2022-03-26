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Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Киевщине – среди пострадавших есть ребенок

Елена РощинаСуббота, 26 марта 2022, 15:05
Фото полиции

В Киевской области российские военные ударили из тяжелой артиллерии по населенным пунктам и разрушили не менее 5 домов, пострадали мирные жители, в том числе ребенок.

Источник: начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов

Прямая речь: "Враг в очередной раз ударил из тяжелой артиллерии по населенным пунктам Киевщины. Разрушены не менее 5 домов, есть пострадавшие среди гражданского населения, в том числе один ребенок".

Детали: Небитов подчеркнул, что "оккупанты палят куда угодно, по жилым кварталам, объектам гражданской инфраструктуры, многоэтажкам", истребляют из "Градов" граждан и их дома.

Следователи полиции Киевщины уже тщательно задокументированы более 250 фактов военных преступлений агрессора в Киевской области, которые будут использованы в Международном суде над российскими военными и политическими преступниками.

Темы: Киевская областьвойна
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