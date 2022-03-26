Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Киевщине – среди пострадавших есть ребенок

Елена РощинаСуббота, 26 марта 2022, 14:05
Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Киевщине – среди пострадавших есть ребенок
Фото полиции

В Киевской области российские военные ударили из тяжелой артиллерии по населенным пунктам и разрушили не менее 5 домов, пострадали мирные жители, в том числе ребенок.

Источник: начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов

Прямая речь: "Враг в очередной раз ударил из тяжелой артиллерии по населенным пунктам Киевщины. Разрушены не менее 5 домов, есть пострадавшие среди гражданского населения, в том числе один ребенок".

Реклама:

Детали: Небитов подчеркнул, что "оккупанты палят куда угодно, по жилым кварталам, объектам гражданской инфраструктуры, многоэтажкам", истребляют из "Градов" граждан и их дома.

Следователи полиции Киевщины уже тщательно задокументированы более 250 фактов военных преступлений агрессора в Киевской области, которые будут использованы в Международном суде над российскими военными и политическими преступниками.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Киевская область
В Киевской области назначили нового главу полиции
Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов
Оккупанты пытались прорвать оборону на Купянщине − ОВА
Последние новости
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
Все новости...
Реклама: