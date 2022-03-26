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З Німеччини до України надійшла нова зброя для знищення російських танків

"Європейська правда"Субота, 26 березня 2022, 14:07

До України прибула перша велика партія протитанкової зброї, на закупівлю якої дав згоду уряд Німеччини.

Про завершення постачання повідомляє німецьке видання Bild.

Йдеться про легкий РПГ "Matador" для близького бою, який, за запевненням німецького виробника, здатен пробивати броню будь-якого танка, що є на озброєнні РФ – залежно від місця влучання.

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У суботу до України надійшло 2650 одиниць. Загальний обсяг закупівлі – 5100 одиниць; решта 2450 зараз виготовляються і будуть надходити до України невеликими партіями, до кінця травня.

Вартість закупівлі, як повідомляється, склала 25 млн євро.

 Примітно, що німецький уряд погодився на цій продаж у гранично короткі терміни – Bild стверджує, що запит від Києва надійшов у п’ятницю 18 березня і був схвалений експортною агенцією вже у понеділок 21 березня, за активного сприяння міністра економіки Німеччини Роберта Габека.

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RGW90 HH "Matador" суттєво відрізняється від американських "Джавелінів". Ця зброя – для близького бою, до 500 метрів, вона є легкою (9 кг проти 23 у американського пристрою) та передбачає можливість пострілів з приміщення.

Раніше голова міжнародного комітету Бундестагу виступив за турборежим у поставках зброї  Україні.

Повідомлялося також, що Німеччина не має більше зброї для України, але готова її купити.

Теми: Німеччиназброя
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