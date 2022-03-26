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Из Германии в Украину поступило новое оружие для уничтожения российских танков

"Европейская правда"Суббота, 26 марта 2022, 15:07

В Украину прибыла первая крупная партия противотанкового оружия, на закупку которой дало согласие правительство Германии.

О завершении снабжения сообщает немецкое издание Bild.

Речь идет о легком РПГ Matador для ближнего боя, который, по заверению немецкого производителя, способен пробивать броню любого танка, находящегося на вооружении РФ – в зависимости от места попадания.

В субботу в Украину поступило 2650 единиц. Общий объем закупки – 5100 единиц; остальные 2450 сейчас производятся и будут поступать в Украину небольшими партиями, до конца мая.

Стоимость закупки, как сообщается, составила 25 млн. евро.

 Примечательно, что немецкое правительство согласилось на эту продажу в предельно короткие сроки – Bild утверждает, что запрос от Киева поступил в пятницу 18 марта и был одобрен экспортным агентством уже в понедельник 21 марта, при активном содействии министра экономики Германии Роберта Габека.

RGW90 HH "Matador" существенно отличается от американских "Джавелинов". Это оружие – для ближнего боя, до 500 метров, оно легко (9 кг против 23 у американского устройства) и предусматривает возможность выстрелов из помещения.

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Ранее глава международного комитета Бундестага выступил за турборежим в поставках оружия Украине.

Сообщалось также, что у Германии нет больше оружия для Украины, но она готова его купить.

Темы: Германияоружие
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