Из Германии в Украину поступило новое оружие для уничтожения российских танков

В Украину прибыла первая крупная партия противотанкового оружия, на закупку которой дало согласие правительство Германии.

О завершении снабжения сообщает немецкое издание Bild.

Речь идет о легком РПГ Matador для ближнего боя, который, по заверению немецкого производителя, способен пробивать броню любого танка, находящегося на вооружении РФ – в зависимости от места попадания.

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В субботу в Украину поступило 2650 единиц. Общий объем закупки – 5100 единиц; остальные 2450 сейчас производятся и будут поступать в Украину небольшими партиями, до конца мая.

Стоимость закупки, как сообщается, составила 25 млн. евро.

Примечательно, что немецкое правительство согласилось на эту продажу в предельно короткие сроки – Bild утверждает, что запрос от Киева поступил в пятницу 18 марта и был одобрен экспортным агентством уже в понедельник 21 марта, при активном содействии министра экономики Германии Роберта Габека.

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RGW90 HH "Matador" существенно отличается от американских "Джавелинов". Это оружие – для ближнего боя, до 500 метров, оно легко (9 кг против 23 у американского устройства) и предусматривает возможность выстрелов из помещения.

Ранее глава международного комитета Бундестага выступил за турборежим в поставках оружия Украине.

Сообщалось также, что у Германии нет больше оружия для Украины, но она готова его купить.