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Босфор закривали через міну - імовірно одну з тих, якими РФ замінувала Чорне моря

"Європейська правда"Субота, 26 березня 2022, 14:15

Турецька влада закрила прохід через Босфор в обох напрямках після повідомлення цивільного судна про підозрілий об’єкт, схожий на міну.

Про це повідомляє турецька державна агенція Anadolu.

Міністерство національної оборони, що повідомило про закриття протоки, поширило твіт про локалізацію неопізнаного об’єкту, команда водолазів буде надіслана для нейтралізації загрози.

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Про невідомий об’єкт повідомило цивільне судно, що проходило Босфором. Також повідомляють про фото об’єкту, зроблене з берега.

Повідомлення про міну викликало настільки серйозну реакцію ще й через те, що раніше Росія замінувала ділянки Чорного моря поблизу України та поширила через держагенції інформацію про те, що ці міни можуть дістатися Босфору. Дивіться про це у відеопоясненні ЄвроПравди "Як перемогти РФ на морі: можливості НАТО".

Зе деякий час турецьке Міністерство національної оборони підтвердило, що йдеться справді про морську міну.

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Сапери знешкодили її, після чого навігацію протокою відновили.

За даними турецької влади, йдеться про плавучі міни старого зразка.  Як йшлося у поясненні ЄП, найімовірніше саме їх застосували росіяни для мінування моря. Російські джерела повідомляли про розміщення 420 мін. 

Туреччина звернулася до української та російської сторони із запитом про консультації 

Детально про це читайте у публікації Морський бій навколо України: як НАТО може допомогти здолати агресора на воді.

Теми: ТуреччинаЧорне моревійна
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