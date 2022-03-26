Босфор закрывали из-за мины – предположительно одной из тех, которыми РФ заменяла Черное море
Турецкие власти закрыли проход через Босфор в обоих направлениях после сообщения гражданского судна о подозрительном объекте, похожем на мину.
Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.
Министерство национальной безопасности, сообщившее о закрытии пролива, распространило твит о локализации неопознанного объекта, команда водолазов будет направлена для нейтрализации угрозы.
О неизвестном объекте сообщило гражданское судно, проходившее через Босфор. Также сообщают о фото объекта, сделанных с берега.
Сообщение о мине вызвало столь серьезную реакцию потому, что ранее Россия заминировала участки Черного моря вблизи Украины и сообщила через госагентства, что мины могут доплыть до Босфора.
Смотрите об этом в видеообъяснении ЕвроПравды Как победить РФ на море: возможности НАТО.
Через некоторое время турецкое Министерство национальной обороны подтвердило, что речь идет действительно о морской мине.
🇹🇷У Босфор принесло одну з мін, якими російські кораблі мінували підходи до Одеси, побоюючись прибуття кораблів НАТО.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 26, 2022
ЧФ ВМФ РФ створив у Чорному морі загрозу міжнародному судноплавству pic.twitter.com/SceL7pusSM
Саперы обезвредили ее, после чего навигацию в проливе восстановили.
По данным турецких властей, речь идет о плавучих минах старого образца. Как говорилось в пояснении ЕП, вероятнее всего именно их применили россияне для минирования моря. Российские источники сообщали о размещении 420 мин.
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Подробно об этом читайте в публикации Морской бой вокруг Украины: как НАТО может помочь преодолеть агрессора на воде.