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Босфор закрывали из-за мины – предположительно одной из тех, которыми РФ заменяла Черное море

"Европейская правда"Суббота, 26 марта 2022, 14:15

Турецкие власти закрыли проход через Босфор в обоих направлениях после сообщения гражданского судна о подозрительном объекте, похожем на мину.

Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

Министерство национальной безопасности, сообщившее о закрытии пролива, распространило твит о локализации неопознанного объекта, команда водолазов будет направлена ​​для нейтрализации угрозы.

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О неизвестном объекте сообщило гражданское судно, проходившее через Босфор. Также сообщают о фото объекта, сделанных с берега.

Сообщение о мине вызвало столь серьезную реакцию потому, что ранее Россия заминировала участки Черного моря вблизи Украины и сообщила через госагентства, что мины могут доплыть до Босфора.

Смотрите об этом в видеообъяснении ЕвроПравды Как победить РФ на море: возможности НАТО.

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Через некоторое время турецкое Министерство национальной обороны подтвердило, что речь идет действительно о морской мине.

Саперы обезвредили ее, после чего навигацию в проливе восстановили.

По данным турецких властей, речь идет о плавучих минах старого образца. Как говорилось в пояснении ЕП, вероятнее всего именно их применили россияне для минирования моря. Российские источники сообщали о размещении 420 мин.

Турция обратилась к украинской и российской стороне с запросом о консультациях

Подробно об этом читайте в публикации Морской бой вокруг Украины: как НАТО может помочь преодолеть агрессора на воде.

Темы: ТурцияЧерное моревойна
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