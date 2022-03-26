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Прикордонники дали пораду українцям, які шукають захисту від війни за кордоном

Валентина РоманенкоСубота, 26 березня 2022, 14:41
Прикордонники дали пораду українцям, які шукають захисту від війни за кордоном
фото ДПСУ

Прикордонники радять українцям при виїзді з Батьківщини проставляти відмітку про перетин кордону, щоб не стикатись із перешкодами при легалізації в  інших країнах.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "До Держприкордонслужби надходить інформація, що зараз чимало українців мають проблеми з легалізацією за кордоном через неможливість підтвердити факт перетинання кордону.

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У зв'язку з зазначеним, рекомендуємо громадянам України, які планують шукати тимчасовий прихисток закордоном, у пунктах пропуску звертатися до співробітників ДПСУ щодо проставляння відповідних відміток".

Деталі: Прикордонники зазначають, що згідно з вимогами українського законодавства, при виїзді за кордон проставляння у паспортах громадян України відміток про перетинання кордону не є обов'язковим і здійснюється на вимогу громадян.

Нагадаємо: Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україну залишили 2,305 млн її громадян.

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Теми: війнакордонПрикордонна служба
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