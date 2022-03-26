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Пограничники дали совет украинцам, которые ищут защиты от войны за границей

Валентина РоманенкоСуббота, 26 марта 2022, 15:41
фото ГПСУ

Пограничники советуют украинцам при выезде из Украины проставлять отметку о пересечении границы, чтобы не сталкиваться с препятствиями при легализации в других странах.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "В Госпогранслужбу поступает информация, что сейчас многие украинцы испытывают проблемы с легализацией за границей из-за невозможности подтвердить факт пересечения границы.

В связи с указанным, рекомендуем гражданам Украины, которые планируют искать временное убежище за границей, в пунктах пропуска обращаться к сотрудникам ГПСУ по поводу проставления соответствующих отметок".

Детали: Пограничники напоминают, что согласно требованиям украинского законодательства, при выезде за границу проставление в паспортах граждан Украины отметок о пересечении границы не является обязательным и осуществляется по требованию граждан.

Напомним: С начала полномасштабного вторжения России Украину покинули 2,305 млн ее граждан.

Темы: войнаграницаПограничная служба
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