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Кулеба: Байден розуміє, що війна в Україні визначить хід історії ХХІ століття

Денис КарловськийСубота, 26 березня 2022, 15:43
Зустріч Байдена з Кулебою і Резніковим у Варшаві 26 березня. фото: getty images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що президент США Джо Байден усвідомлює важливість ходу російсько-української для долі світу в ХХІ сторіччі.

Джерело: facebook-сторінка Кулеби

Пряма мова Кулеби: "Це війна тиранії проти вільного світу. Президент Байден сказав: те, що відбувається в Україні, змінить історію ХХІ століття. Спільними зусиллями досягнемо того, щоби ця зміна була на нашу з вами користь – на користь України, на користь вільного світу.

Друге, що озвучив президент Байден: Сполучені Штати непохитно будуть з Україною в усьому, абсолютно в усьому, до нашої перемоги! Ніщо не змусить Сполучені Штати відвернутися від України або послабити підтримку України. Навпаки ця підтримка лише зростатиме".

Деталі: Міністр додав, що Байден спільно з міністром оборони Остіном Ллойдом та державним секретарем Ентоні Блінкеном висловили своє особисте захоплення мужністю і незламністю кожного українця.

Кулеба запевнив, що жоден партнер не зробив стільки, скільки зробили США. Увесь обсяг допомоги та підтримки не може бути наразі оприлюднений для ЗМІ, за словами міністра.

Крім того, на зустрічі Кулеби та міністра оборони Олексія Резнікова з Байденом, Остіном і Блінкеном порушили питання запровадження подальших санкцій США та західних урядів проти РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Байден долучився до перемовин українських та американських міністрів оборони та закордонних справ удень 26 березня у Варшаві.

Теми: Кулеба ДмитроБайденвійнаісторія
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