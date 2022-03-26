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Кулеба: Байден розуміє, що війна в Україні визначить хід історії ХХІ століття

Денис КарловськийСубота, 26 березня 2022, 14:43
Кулеба: Байден розуміє, що війна в Україні визначить хід історії ХХІ століття
Зустріч Байдена з Кулебою і Резніковим у Варшаві 26 березня. фото: getty images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що президент США Джо Байден усвідомлює важливість ходу російсько-української для долі світу в ХХІ сторіччі.

Джерело: facebook-сторінка Кулеби

Пряма мова Кулеби: "Це війна тиранії проти вільного світу. Президент Байден сказав: те, що відбувається в Україні, змінить історію ХХІ століття. Спільними зусиллями досягнемо того, щоби ця зміна була на нашу з вами користь – на користь України, на користь вільного світу.

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Друге, що озвучив президент Байден: Сполучені Штати непохитно будуть з Україною в усьому, абсолютно в усьому, до нашої перемоги! Ніщо не змусить Сполучені Штати відвернутися від України або послабити підтримку України. Навпаки ця підтримка лише зростатиме".

Деталі: Міністр додав, що Байден спільно з міністром оборони Остіном Ллойдом та державним секретарем Ентоні Блінкеном висловили своє особисте захоплення мужністю і незламністю кожного українця.

Кулеба запевнив, що жоден партнер не зробив стільки, скільки зробили США. Увесь обсяг допомоги та підтримки не може бути наразі оприлюднений для ЗМІ, за словами міністра.

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Крім того, на зустрічі Кулеби та міністра оборони Олексія Резнікова з Байденом, Остіном і Блінкеном порушили питання запровадження подальших санкцій США та західних урядів проти РФ.

Що було раніше: Байден долучився до перемовин українських та американських міністрів оборони та закордонних справ удень 26 березня у Варшаві.

Теми: Кулеба ДмитроБайденвійнаісторія
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