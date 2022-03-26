Кулеба: Байден понимает, что война в Украине определит ход истории ХХІ века

Встреча Байдена с Кулебой и Резниковым в Варшаве 26 марта. фото: getty images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что президент США Джо Байден отдает себе отчет в важности хода российско-украинской для судьбы мира в ХХІ веке.

Источник: facebook-страница Кулебы

Прямая речь Кулебы: "Это война тирании против свободного мира. Президент Байден сказал: происходящее в Украине изменит историю ХХІ века. Совместными усилиями достигнем того, чтобы это изменение было в нашу с вами пользу – в пользу Украины, в пользу свободного мира.

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Второе, озвученное президентом Байденом: Соединенные Штаты непреклонно будут с Украиной во всем, абсолютно во всем, до нашей победы! Ничто не заставит Соединенные Штаты отвернуться от Украины или ослабить поддержку Украины. Напротив, эта поддержка будет только расти".

Детали: Министр добавил, что Байден совместно с министром обороны Остином Ллойдом и государственным секретарем Энтони Блинкеном выразили свое личноевосхищение мужеством и несокрушимостью каждого украинца.

Кулеба заверил, что ни один партнёр не сделал столько, сколько сделали США. Весь объем помощи и поддержки не может быть обнародован для СМИ, по словам министра.

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Кроме того, на встрече Кулебы и министра обороны Алексея Резникова с Байденом, Остином и Блинкеном подняли вопрос введения дальнейших санкций США и западных правительств против РФ.

Что было раньше: Байден принял участие в переговорах украинских и американских министров обороны и иностранных дел днем 26 марта в Варшаве.