Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни знищили близько 4,5 тисячі будинків і 400 закладів освіти – Чернишов

Ірина БалачукСубота, 26 березня 2022, 14:57
Росіяни знищили близько 4,5 тисячі будинків і 400 закладів освіти – Чернишов
Знищений у результаті російського обстрілу 9-поверховий будинок у Києві. Святошинський район, 15 березня. Фото ДСНС

Російські окупанти зруйнували близько 4500 будинків та майже 400 навчальних закладів в Україні.

Джерело: міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов на брифінгу в медіацентрі "Україна"

Пряма мова Чернишова: "Нині відомо, що знищено приблизно 4500 житлових будинків, близько 100 заводів і підприємств, близько 400 закладів освіти та 150 закладів охорони здоров’я. Ці цифри кожного дня, а можливо, кожної години зростають. У цей час, коли ми говоримо, тривають бомбардування, гинуть люди, інфраструктура руйнується".  

Реклама:

Деталі: Міністр зазначив, що остаточний підрахунок знищених житлових будинків та різноманітних інфраструктурних об’єктів можна буде зробити після припинення воєнних дій та розмінування територій.

Чернишов підкреслив, що за попередніми оцінками, збитки можуть сягати десятків мільярдів доларів. Але ця сума зростає щодня.   

Теми: Українавійнанерухомість
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Україна
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Останні новини
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
Усі новини...
Реклама: