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Росіяни знищили близько 4,5 тисячі будинків і 400 закладів освіти – Чернишов

Ірина БалачукСубота, 26 березня 2022, 15:57
Знищений у результаті російського обстрілу 9-поверховий будинок у Києві. Святошинський район, 15 березня. Фото ДСНС

Російські окупанти зруйнували близько 4500 будинків та майже 400 навчальних закладів в Україні.

Джерело: міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов на брифінгу в медіацентрі "Україна"

Пряма мова Чернишова: "Нині відомо, що знищено приблизно 4500 житлових будинків, близько 100 заводів і підприємств, близько 400 закладів освіти та 150 закладів охорони здоров’я. Ці цифри кожного дня, а можливо, кожної години зростають. У цей час, коли ми говоримо, тривають бомбардування, гинуть люди, інфраструктура руйнується".  

Деталі: Міністр зазначив, що остаточний підрахунок знищених житлових будинків та різноманітних інфраструктурних об’єктів можна буде зробити після припинення воєнних дій та розмінування територій.

Чернишов підкреслив, що за попередніми оцінками, збитки можуть сягати десятків мільярдів доларів. Але ця сума зростає щодня.   

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Теми: Українавійнанерухомість
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