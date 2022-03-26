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Россияне уничтожили около 4,5 тысячи домов и 400 учебных заведений – Чернышев

Ирина БалачукСуббота, 26 марта 2022, 14:57
Россияне уничтожили около 4,5 тысячи домов и 400 учебных заведений – Чернышев
Уничтоженный в результате российских обстрелов 9-этажный дом в Киеве. Святошинский район, 15 марта. Фото ГСЧС

Российские оккупанты разрушили около 4500 домов и почти 400 учебных заведений в Украине.

Источник: министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев на брифинге в медиацентре "Украина"

Прямая речь Чернышева: "В настоящее время известно, что уничтожено около 4500 жилых домов, около 100 заводов и предприятий, около 400 учебных заведений и 150 учреждений здравоохранения. Эти цифры каждый день, а возможно, и каждый час растут. В это время, когда мы говорим, продолжаются бомбардировки, гибнут люди, инфраструктура разрушается".

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Детали: Министр отметил, что окончательный подсчет уничтоженных жилых домов и разнообразных инфраструктурных объектов можно будет произвести после прекращения военных действий и разминирования территорий.

Чернышев подчеркнул, что по предварительным оценкам, ущерб может достигать десятков миллиардов долларов. Но эта сумма растет каждый день.

Темы: Украинавойнанедвижимость
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