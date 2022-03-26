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Кулеба обережно анонсував домовленість зі США про протиракетну оборону

"Європейська правда"Субота, 26 березня 2022, 16:25
Дмитро Кулеба, Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба натякнув на досягнуту домовленість щодо "конкретних кроків", які мають зменшити кількість російських ракет, які влучають в об’єкти в Україні.

Про це повідомив міністр Дмитро Кулеба після переговорів з американською делегацією у Варшаві, пише "Європейська правда".

Кулеба не став уточнювати деталі, але доволі чітко натякнув на перспективу отримання додаткової зброї, здатної збивати ракети.

Він опублікував на своїй сторінці фото, як міністр оборони Олексій Резніков передає президенту США Джо Байдену та іншим представникам американської делегації "уламки однієї з російських ракет, якими був обстріляний Міжнародний центр миротворчості та безпеки, більш відомий як Яворівський військовий полігон".

"Сьогодні в розвиток контактів президентів Зеленського і Байдена ми домовилися про наступні кроки для того, щоб менше таких ракет падало на українську землю. І, звісно, для того, щоб Україна перемогла", - заявив міністр.

Він не став конкретизувати жодних інших деталей. Як відомо, раніше представники української влади висловлювалися за те, щоби зменшити кількість повідомлень про нові постачання зброї, щоби не шкодити досягнутим домовленостям

Як повідомлялося, українські міністри оборони та закордонних справ, Олексій Резніков та Дмитро Кулеба, у суботу відвідували Варшаву з візитом для переговорів з американськими колегами, які також перебувають у Польщі. У якийсь момент Байден особисто приєднався до зустрічі глав МЗС і Міноборони України і США.

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Під час цієї зустрічі Байден пообіцяв досягти перемоги України у війні з РФ.

Європравда вже повідомляла, що на саміті НАТО в Брюсселі Байден також запевняв колег в упевненості в перемозі України, але відчувався брак розуміння щодо стратегії дій за деяких сценаріїв. Детально читайте у статті "Наляканий НАТО: чому саміт Альянсу не домовився про відповідь на нові погрози Путіна".  

Теми: Кулеба ДмитроБайденСШАвійна
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