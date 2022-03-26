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Кулеба осторожно анонсировал договоренность с США о противоракетной обороне

"Европейская правда"Суббота, 26 марта 2022, 16:25
Дмитрий Кулеба, Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул на достигнутую договоренность по "конкретным шагам", которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих в объекты в Украине.

Об этом сообщил министр Дмитрий Кулеба после переговоров с американской делегацией в Варшаве, пишет "Европейская правда".

Кулеба не стал уточнять детали, но довольно четко намекнул на перспективу получения дополнительного оружия, способного сбивать ракеты.

Он опубликовал на своей странице фото, как министр обороны Алексей Резников передает президенту США Джо Байдену и другим представителям американской делегации "обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как Яворивский полигон".

"Сегодня в развитие контактов президентов Зеленского и Байдена мы договорились о следующих шагах для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю. И, конечно, для того чтобы Украина победила", - заявил министр.

Он не стал конкретизировать никакие другие детали. Как известно, ранее представители украинской власти высказывались за то, чтобы уменьшить количество сообщений о новых поставках оружия, чтобы не вредить достигнутым договоренностям.

Как сообщалось, украинские министры обороны и иностранных дел, Алексей Резников и Дмитрий Кулеба, в субботу посещали Варшаву с визитом для переговоров с американскими коллегами, также находящимися в Польше. В какой-то момент Байден лично присоединился к встрече глав МИД и Минобороны Украины и США.

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В ходе этой встречи Байден пообещал добиться победы Украины в войне с РФ.

Европравда уже сообщала, что на саммите НАТО в Брюсселе Байден также уверял коллег в уверенности в победе Украины, но ощущалась нехватка понимания стратегии действий при некоторых сценариях. Подробно читайте в статье "Напуганный НАТО: почему саммит Альянса не договорился об ответе на новые угрозы Путина"

Темы: Кулеба ДмитрийБайденСШАвойна
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