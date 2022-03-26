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Кулеба осторожно анонсировал договоренность с США о противоракетной обороне

"Европейская правда"Суббота, 26 марта 2022, 15:25
Кулеба осторожно анонсировал договоренность с США о противоракетной обороне
Дмитрий Кулеба, Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул на достигнутую договоренность по "конкретным шагам", которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих в объекты в Украине.

Об этом сообщил министр Дмитрий Кулеба после переговоров с американской делегацией в Варшаве, пишет "Европейская правда".

Кулеба не стал уточнять детали, но довольно четко намекнул на перспективу получения дополнительного оружия, способного сбивать ракеты.

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Он опубликовал на своей странице фото, как министр обороны Алексей Резников передает президенту США Джо Байдену и другим представителям американской делегации "обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как Яворивский полигон".

"Сегодня в развитие контактов президентов Зеленского и Байдена мы договорились о следующих шагах для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю. И, конечно, для того чтобы Украина победила", - заявил министр.

Он не стал конкретизировать никакие другие детали. Как известно, ранее представители украинской власти высказывались за то, чтобы уменьшить количество сообщений о новых поставках оружия, чтобы не вредить достигнутым договоренностям.

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Как сообщалось, украинские министры обороны и иностранных дел, Алексей Резников и Дмитрий Кулеба, в субботу посещали Варшаву с визитом для переговоров с американскими коллегами, также находящимися в Польше. В какой-то момент Байден лично присоединился к встрече глав МИД и Минобороны Украины и США.

В ходе этой встречи Байден пообещал добиться победы Украины в войне с РФ.

Европравда уже сообщала, что на саммите НАТО в Брюсселе Байден также уверял коллег в уверенности в победе Украины, но ощущалась нехватка понимания стратегии действий при некоторых сценариях. Подробно читайте в статье "Напуганный НАТО: почему саммит Альянса не договорился об ответе на новые угрозы Путина"

Темы: Кулеба ДмитрийБайденСШАвойна
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