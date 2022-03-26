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Київщина: росіяни обстріляли Боярку, серед поранених є дитина

Катерина ТищенкоСубота, 26 березня 2022, 15:49
Київщина: росіяни обстріляли Боярку, серед поранених є дитина
наслідки обстрілу Боярки, фото Київської обласної прокуратури

Внаслідок обстрілу російськими військами Боярки Київської області у суботу поранено 4 мирних мешканців, у тому числі дитину.

Джерело: Київська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 26 березня військовослужбовці збройних сил РФ відкрили вогонь по місту Боярка. Внаслідок застосування зброї, за попередньою інформацією, поранення отримали 4 особи, серед яких неповнолітня дитина.

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Серед пошкодженої окупантами інфраструктури – багатоповерховий і приватні житлові будинки, гаражі та інші об’єкти нерухомості".

Деталі: Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактом обстрілу окупаційними військами міста Боярка.

 
фото прокуратури

Дії військових РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни – ст. 438 КК України.

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Теми: Київська областьвійна
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