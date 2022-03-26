Киевская область: россияне обстреляли Боярку, среди раненых есть ребенок
Суббота, 26 марта 2022, 16:49
В результате обстрела российскими войсками Боярки Киевской области в субботу ранены 4 мирных жителя, в том числе ребенок.
Источник: Киевская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 26 марта военнослужащие вооруженных сил РФ открыли огонь по городу Боярке. В результате применения оружия, по предварительной информации, ранения получили 4 человека, среди которых несовершеннолетний ребенок.
Среди поврежденной оккупантами инфраструктуры – многоэтажные и частные жилые дома, гаражи и другие объекты недвижимости".
Детали: Фастовская окружная прокуратура начала уголовное производство по факту обстрела оккупационными войсками города Боярка.
Действия военных РФ квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны – ст. 438 УК Украины.