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Киевская область: россияне обстреляли Боярку, среди раненых есть ребенок

Катерина ТищенкоСуббота, 26 марта 2022, 16:49
последствия обстрела Боярки, фото Киевской областной прокуратуры

В результате обстрела российскими войсками Боярки Киевской области в субботу ранены 4 мирных жителя, в том числе ребенок.

Источник: Киевская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 26 марта военнослужащие вооруженных сил РФ открыли огонь по городу Боярке. В результате применения оружия, по предварительной информации, ранения получили 4 человека, среди которых несовершеннолетний ребенок.

Среди поврежденной оккупантами инфраструктуры – многоэтажные и частные жилые дома, гаражи и другие объекты недвижимости".

Детали: Фастовская окружная прокуратура начала уголовное производство по факту обстрела оккупационными войсками города Боярка.

 
фото прокуратуры

Действия военных РФ квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны – ст. 438 УК Украины.

Темы: Киевская областьвойна
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