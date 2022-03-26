Єврокомісія та Канада оголосили про компанію збору коштів для українських біженців

Європейська комісія та уряд Канади оголосили про початок глобальної кампанії зі збору фінансування на підтримку українських біженців.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт канадського уряду, ще одним партнером у цьому проекті буде міжнародна адвокаційна організація Global Citizen .

Збір коштів відбудеться в рамках онлайн-заходу "Встань за Україну", анонсованого президентом України Володимиром Зеленським на 9 квітня.

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Того ж дня має відбутися захід, співорганізаторами якого виступлять президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

Його мета – зібрати кошти та ширше мобілізувати підтримку, щоб задовольнити потреби внутрішньо переміщених осіб та біженців.

"Сьогодні наше послання до українського народу таке: ми з вами. Незалежно від того, чи потрібна вам їжа, вода, житло чи медична допомога – ми згуртовуємо весь світ, щоб і надалі підтримувати вашу спину та надавати критичну допомогу там, де вона найбільше потрібна", - зазначає прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

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Нагадаємо,раніше Велика Британія оголосила, що забезпечить постачання продовольства на 2 мільйони фунтів стерлінгів в оточені російськими військами частини України.