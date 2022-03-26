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Єврокомісія та Канада оголосили про компанію збору коштів для українських біженців

Субота, 26 березня 2022, 17:16

Європейська комісія та уряд Канади оголосили про початок глобальної кампанії зі збору фінансування на підтримку українських біженців.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт канадського уряду, ще одним партнером у цьому проекті буде міжнародна адвокаційна організація Global Citizen .

Збір коштів відбудеться в рамках онлайн-заходу "Встань за Україну", анонсованого президентом України Володимиром Зеленським на 9 квітня.

 Того ж дня має відбутися захід, співорганізаторами якого виступлять президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем’єр-міністр Джастін Трюдо. 

Його мета – зібрати кошти та ширше мобілізувати підтримку, щоб задовольнити потреби внутрішньо переміщених осіб та біженців.

 "Сьогодні наше послання до українського народу таке: ми з вами. Незалежно від того, чи потрібна вам їжа, вода, житло чи медична допомога – ми згуртовуємо весь світ, щоб і надалі підтримувати вашу спину та надавати критичну допомогу там, де вона найбільше потрібна", - зазначає прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Нагадаємо,раніше Велика Британія оголосила, що забезпечить постачання продовольства на 2 мільйони фунтів стерлінгів в оточені російськими військами частини України.

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Теми: Канадавійна
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