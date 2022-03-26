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Еврокомиссия и Канада объявили о сборе средств для украинских беженцев

Суббота, 26 марта 2022, 16:16

Европейская комиссия и правительство Канады объявили о начале глобальной кампании по сбору финансирования в поддержку украинских беженцев.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт канадского правительства, еще одним партнером в этом проекте будет международная адвокационная организация Global Citizen.

Сбор средств состоится в рамках онлайн-мероприятия "Встань за Украину", анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским на 9 апреля.

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В тот же день должно состояться мероприятие, соорганизаторами которого выступят президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Джастин Трюдо.

Его цель – собрать средства и шире мобилизовать поддержку для удовлетворения потребностей внутренне перемещенных лиц и беженцев.

"Сегодня наше послание к украинскому народу таково: мы с вами. Независимо от того, нужна ли вам еда, вода, жилье или медицинская помощь – мы сплачиваем весь мир, чтобы и дальше поддерживать вашу спину и оказывать критическую помощь там, где она больше всего нужна ", – отмечает премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Напомним, ранее Великобритания объявила, что обеспечит поставку продовольствия на 2 миллиона фунтов стерлингов в окруженные российскими войсками части Украины.

Темы: Канадавойна
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