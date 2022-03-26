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У Києві прийшли з обшуком до близького до Медведчука політтехнолога 

Альона Мазуренко Субота, 26 березня 2022, 16:20
У Києві прийшли з обшуком до близького до Медведчука політтехнолога 

Правоохоронці обшукують у Києві квартиру близького друга Віктора Медведчука політтехнолога Михайла Погребинського.

Джерело: поінформовані джерела "Української правди", Facebook Сеяра Куршутова

Деталі: Відзначається, що Погребинський тривалий час підтримував товариські стосунки із кумом президента РФ нардепом-втікачем Віктором Медведчуком.

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У столичній прокуратурі УП підтвердили інформацію про обшуки, проте без подробиць. "Слідчі дії тривають", повідомили у прокуратурі.

Погребинський є засновником та керівником ГО "Київський центр політичних досліджень та конфліктології". 

Слідчі відзначають, що ця громадська організація на постійній основі вивчала настрої українців, які в подальшому передавались до Росії для планування політики щодо України. 

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Куршутов повідомив, що під час обшуку у Погребинського виявили сфальсифіковані результати опитування, де нібито 46% українців підтримуюють президента РФ Володимира Путіна. 

"Українська правда" намагається дізнатися деталі про результати так званого "опитування", котре виявили у друга Медведчука.

Також українські правоохоронці повідомляють, що ГО Погребинського готувала та передавала до РФ аналітику щодо найбільш вагомих подій в Україні.

А сам Погребинський готував та передавав до РФ поради щодо інформаційних спецоперацій проти України.

Обшуки проводяться у Київській квартирі на Ярославовому валу, якою користується Погребинський. За інформацією українських правоохоронців, політтехнолог знаходиться в Києві. 

Теми: обшукиМедведчукРосіявійна
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