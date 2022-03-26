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В Киеве пришли с обыском к близкому к Медведчуку политтехнологу

Мазуренко Алена Суббота, 26 марта 2022, 16:20

Правоохранители обыскивают в Киеве квартиру близкого друга Виктора Медведчука политтехнолога Михаила Погребинского.

Источник: информированные источники "Украинской правды", Facebook Сеяра Куршутова

Детали: Отмечается, что Погребинский долгое время поддерживает товарищеские отношения с кумом президента РФ беглым нардепом Виктором Медведчуком.

В столичной прокуратуре УП подтвердили информацию об обысках, однако без подробностей. "Следственные действия продолжаются", сообщили в прокуратуре.

Погребинский является основателем и руководителем ОО "Киевский центр политических исследований и конфликтологии".

Следователи отмечают, что эта общественная организация на постоянной основе изучала настроения украинцев, которые в дальнейшем передавались России для планирования политики в отношении Украины.

Куршутов сообщил, что во время обыска у Погребинского были выявлены сфальсифицированные результаты опроса, где якобы 46% украинцев поддерживают президента РФ Владимира Путина.

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"Украинская правда" пытается узнать детали о результатах так называемого "опроса", обнаруженного у друга Медведчука.

Также украинские правоохранители сообщают, что ОО Погребинского готовила и передавала в РФ аналитику по поводу наиболее значимых событий в Украине.

А сам Погребинский готовил и передавал в РФ советы по информационным спецоперациям против Украины.

Обыски проводятся в Киевской квартире на Ярославовом валу, которой пользуется Погребинский. По информации украинских правоохранителей, политтехнолог находится в Киеве.

Темы: обыскиМедведчукРосcиявойна
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