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Байден після зустрічі з українськими біженцями назвав Путіна "м’ясником"

"Європейська правда"Субота, 26 березня 2022, 17:39
Джо Байден, Getty Images

Президент США Джо Байден відвідав Національний стадіон у Варшаві, де зустрівся з біженцями з України та волонтерами.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl.

Президента США супроводжували прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та мер Варшави Рафал Тшасковський. Також Байдена супроводжував американсько-іспанський шеф-кухар Хосе Андрес, який разом зі своєю благодійною організацією World Central Kitchen допомагає біженцям з України, зокрема – організував польову кухню на прикордонному переході в Медиці.

Після зустрічі з біженцями Байден сказав журналістам, що "ці люди просто хочуть обійняти і сказати спасибі".

"Кожен із цих дітей сказав щось на кшталт: моліться за мого тата, за брата, за дідуся, бо вони там і воюють", – повідомив Байден. Він додає, що сам знає, як це — мати когось із близьких у зоні бойових дій. "Щоранку ти встаєш, думаєш про них, і молишся, щоб отримати звістку", - підкреслив Байден.

Про українців, яких зустрів на Національному стадіоні, американський президент сказав, що "це чудові люди". 

Журналісти також запитали президента США, що він думає про президента Росії, спостерігаючи за тим, що він робив з людьми, яких зустрічав на стадіоні.

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Байден відповів: "Він м'ясник".

Нагадаємо, під час візиту до Варшави Джо Байдкен також зустрівся з очільниками українського МЗС та Міноборони, підчас якої гарантував, що підтримка США буде зберігатися аж до перемоги України.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба натякнув на досягнуту домовленість щодо "конкретних кроків", які мають зменшити кількість російських ракет, які влучають в об’єкти в Україні.

Теми: БайденПутінПольщабіженці
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