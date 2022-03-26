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Байден після зустрічі з українськими біженцями назвав Путіна "м’ясником"

"Європейська правда"Субота, 26 березня 2022, 16:39
Байден після зустрічі з українськими біженцями назвав Путіна м’ясником
Джо Байден, Getty Images

Президент США Джо Байден відвідав Національний стадіон у Варшаві, де зустрівся з біженцями з України та волонтерами.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl.

Президента США супроводжували прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та мер Варшави Рафал Тшасковський. Також Байдена супроводжував американсько-іспанський шеф-кухар Хосе Андрес, який разом зі своєю благодійною організацією World Central Kitchen допомагає біженцям з України, зокрема – організував польову кухню на прикордонному переході в Медиці.

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Після зустрічі з біженцями Байден сказав журналістам, що "ці люди просто хочуть обійняти і сказати спасибі".

"Кожен із цих дітей сказав щось на кшталт: моліться за мого тата, за брата, за дідуся, бо вони там і воюють", – повідомив Байден. Він додає, що сам знає, як це — мати когось із близьких у зоні бойових дій. "Щоранку ти встаєш, думаєш про них, і молишся, щоб отримати звістку", - підкреслив Байден.

Про українців, яких зустрів на Національному стадіоні, американський президент сказав, що "це чудові люди". 

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Журналісти також запитали президента США, що він думає про президента Росії, спостерігаючи за тим, що він робив з людьми, яких зустрічав на стадіоні.

Байден відповів: "Він м'ясник".

Нагадаємо, під час візиту до Варшави Джо Байдкен також зустрівся з очільниками українського МЗС та Міноборони, підчас якої гарантував, що підтримка США буде зберігатися аж до перемоги України.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба натякнув на досягнуту домовленість щодо "конкретних кроків", які мають зменшити кількість російських ракет, які влучають в об’єкти в Україні.

Теми: БайденПутінПольщабіженці
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