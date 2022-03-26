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Байден после встречи с украинскими беженцами назвал Путина "мясником"

"Европейская правда"Суббота, 26 марта 2022, 16:39
Байден после встречи с украинскими беженцами назвал Путина мясником
Джо Байден, Getty Images

Президент США Джо Байден посетил Национальный стадион в Варшаве, где встретился с беженцами из Украины и волонтерами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Президента США сопровождали премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также Байден сопровождал американо-испанский шеф-повар Хосе Андрес, который вместе со своей благотворительной организацией World Central Kitchen помогает беженцам из Украины, в частности – организовал полевую кухню на пограничном переходе в Медице.

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После встречи с беженцами Байден сказал журналистам, что "эти люди просто хотят обнять и сказать спасибо".

Каждый из этих детей сказал что-то вроде: молитесь за моего папу, за брата, за дедушку, потому что они там и воюют", – сообщил Байден. Он добавляет, что сам знает, как это иметь кого-то из близких в зоне боевых действий. "Каждое утро ты встаешь, думаешь о них, и молишься, чтобы получить от них весточку", - подчеркнул Байден.

Об украинцах, которых встретил на Национальном стадионе, американский президент сказал, что "это отличные люди".

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Журнадисты также спросили президента США, что он думает о президенте России, наблюдая за тем, что делал с людьми, которых встречал на стадионе.

Байден ответил: "Он мясник".

Напомним, во время визита в Варшаву Джо Байдкен также встретился с главами украинского МИД и Минобороны, во время которой гарантировал, что поддержка США будет сохраняться вплоть до победы Украины.

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул на достигнутую договоренность относительно "конкретных шагов", которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих в объекты в Украине.

Темы: БайденПутинПольшабеженцы
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