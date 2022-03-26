Вінниччина: в полі знайшли уламки збитої російської ракети "Калібр" 

Уламки ракети в Гайсинському районі Вінниччини. Фото: Управління СБ у Вінницькій області

На Вінниччині в полі знайшли уламки крилатої ракети "Калібр", яку збила українська система протиповітряної оборони.

Джерело: "Суспільне Вінниця" з посиланням на управління Служби безпеки в області

Дослівно: "Уламки російської ракети "Калібр", яку знешкодила українська ППО, знайшли в полі в Гайсинському районі на Вінниччині. Потерпілих і жертв немає. Руйнування відсутні".

Деталі: Рятувальники нагадують, що уламки ракет та боєприпасів не можна чіпати. Про подібні знахідки слід негайно повідомляти до поліції або Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Управління СБ у Вінницькій області

Управління СБ у Вінницькій області

Фото: управління СБ у Вінницькій області