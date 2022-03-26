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Вінниччина: в полі знайшли уламки збитої російської ракети "Калібр" 

Денис КарловськийСубота, 26 березня 2022, 18:12
Уламки ракети в Гайсинському районі Вінниччини. Фото: Управління СБ у Вінницькій області

На Вінниччині в полі знайшли уламки крилатої ракети "Калібр", яку збила українська система протиповітряної оборони.

Джерело: "Суспільне Вінниця" з посиланням на управління Служби безпеки в області

Дослівно: "Уламки російської ракети "Калібр", яку знешкодила українська ППО, знайшли в полі в Гайсинському районі на Вінниччині. Потерпілих і жертв немає. Руйнування відсутні".

Деталі: Рятувальники нагадують, що уламки ракет та боєприпасів не можна чіпати. Про подібні знахідки слід негайно повідомляти до поліції або Державної служби з надзвичайних ситуацій.

 
Управління СБ у Вінницькій області
 
Управління СБ у Вінницькій області
 
Фото: управління СБ у Вінницькій області

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Теми: Вінницька областьобстрілРосіявійна
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