Вінниччина: в полі знайшли уламки збитої російської ракети "Калібр"
Субота, 26 березня 2022, 18:12
На Вінниччині в полі знайшли уламки крилатої ракети "Калібр", яку збила українська система протиповітряної оборони.
Джерело: "Суспільне Вінниця" з посиланням на управління Служби безпеки в області
Дослівно: "Уламки російської ракети "Калібр", яку знешкодила українська ППО, знайшли в полі в Гайсинському районі на Вінниччині. Потерпілих і жертв немає. Руйнування відсутні".
Деталі: Рятувальники нагадують, що уламки ракет та боєприпасів не можна чіпати. Про подібні знахідки слід негайно повідомляти до поліції або Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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