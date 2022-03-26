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Винницкая область: в поле нашли обломки сбитой российской ракеты "Калибр"

Денис КарловскийСуббота, 26 марта 2022, 17:12
Винницкая область: в поле нашли обломки сбитой российской ракеты Калибр

В Винницкой области в поле нашли обломки крылатой ракеты "Калибр", которую сбила украинская система противовоздушной обороны.

Источник: "Суспільне Вінниця" со ссылкой на управление Службы безопасности в области

Дословно: "Обломки российской ракеты "Калибр", которую обезвредило украинское ПВО, нашли в поле в Гайсинском районе Винницкой области.

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Потерпевших и жертв нет. Разрушения отсутствуют".

Детали: Спасатели напоминают, что обломки ракет и боеприпасов нельзя трогать. О подобных находках следует немедленно сообщать в полицию или Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

 
Фото: управление сб в винницкой области
 
Фото: управление сб в винницкой области
 
Фото: управление сб в винницкой области

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Темы: Винницкая областьобстрелРосcиявойна
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