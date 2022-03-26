У Маріуполі росіяни насильно вивезли лікарів та пацієнтів із міської лікарні

У Маріуполі російські окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1.

Джерело: Маріупольська міськрада

Дослівно: "За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що на території лікарні приблизно знаходилось 700 людей, але скільки маріупольців було депортовано точно невідомо. Інформація уточнюється.