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У Маріуполі росіяни насильно вивезли лікарів та пацієнтів із міської лікарні

Альона Мазуренко Субота, 26 березня 2022, 17:43
У Маріуполі росіяни насильно вивезли лікарів та пацієнтів із міської лікарні
фото: Evgeniy Maloletka

У Маріуполі російські окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1.

Джерело: Маріупольська міськрада

Дослівно: "За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу".

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Деталі: Повідомляється, що на території лікарні приблизно знаходилось 700 людей, але скільки маріупольців було депортовано точно невідомо. Інформація уточнюється.

Теми: МаріупольокупаціяРосіявійна
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