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У Маріуполі росіяни насильно вивезли лікарів та пацієнтів із міської лікарні

Мазуренко Альона Субота, 26 березня 2022, 18:43
фото: Evgeniy Maloletka

У Маріуполі російські окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1.

Джерело: Маріупольська міськрада

Дослівно: "За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу".

Деталі: Повідомляється, що на території лікарні приблизно знаходилось 700 людей, але скільки маріупольців було депортовано точно невідомо. Інформація уточнюється.

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Теми: МаріупольокупаціяРосіявійна
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