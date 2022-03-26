Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Мариуполе россияне насильно вывезли врачей и пациентов из городской больницы

Алена МазуренкоСуббота, 26 марта 2022, 17:43
В Мариуполе россияне насильно вывезли врачей и пациентов из городской больницы
фото: Evgeniy Maloletka

В Мариуполе российские оккупанты насильственно вывезли врачей и пациентов городской больницы №1.

Источник: Мариупольский горсовет

Дословно: "По словам очевидцев, оккупанты насильственно вывезли в неизвестном направлении медицинский персонал, больных и других мариупольцев, скрывавшихся от обстрелов врага в подвалах медицинского учреждения".

Реклама:

Детали: Сообщается, что на территории больницы примерно находилось 700 человек, но сколько мариупольцев было депортировано неизвестно. Информация уточняется.

Темы: МариупольоккупацияРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
Все новости...
Реклама: