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В Мариуполе россияне насильно вывезли врачей и пациентов из городской больницы

Мазуренко Алена Суббота, 26 марта 2022, 18:43
фото: Evgeniy Maloletka

В Мариуполе российские оккупанты насильственно вывезли врачей и пациентов городской больницы №1.

Источник: Мариупольский горсовет

Дословно: "По словам очевидцев, оккупанты насильственно вывезли в неизвестном направлении медицинский персонал, больных и других мариупольцев, скрывавшихся от обстрелов врага в подвалах медицинского учреждения".

Детали: Сообщается, что на территории больницы примерно находилось 700 человек, но сколько мариупольцев было депортировано неизвестно. Информация уточняется.

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Темы: МариупольоккупацияРосcиявойна
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