В Мариуполе россияне насильно вывезли врачей и пациентов из городской больницы

В Мариуполе российские оккупанты насильственно вывезли врачей и пациентов городской больницы №1.

Источник: Мариупольский горсовет

Дословно: "По словам очевидцев, оккупанты насильственно вывезли в неизвестном направлении медицинский персонал, больных и других мариупольцев, скрывавшихся от обстрелов врага в подвалах медицинского учреждения".

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Детали: Сообщается, что на территории больницы примерно находилось 700 человек, но сколько мариупольцев было депортировано неизвестно. Информация уточняется.