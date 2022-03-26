В Мариуполе россияне насильно вывезли врачей и пациентов из городской больницы
Суббота, 26 марта 2022, 18:43
В Мариуполе российские оккупанты насильственно вывезли врачей и пациентов городской больницы №1.
Источник: Мариупольский горсовет
Дословно: "По словам очевидцев, оккупанты насильственно вывезли в неизвестном направлении медицинский персонал, больных и других мариупольцев, скрывавшихся от обстрелов врага в подвалах медицинского учреждения".
Детали: Сообщается, что на территории больницы примерно находилось 700 человек, но сколько мариупольцев было депортировано неизвестно. Информация уточняется.
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