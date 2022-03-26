Київщина: внаслідок артударів загинуло 3 й поранено 6 цивільних

Внаслідок артилерійських ударів РФ по селах Броварського району Київщини і Бучі загинуло троє та поранено шестеро мирних мешканців.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За даними слідства, від артилерійських ударів окупаційних військ по селах Тарасівка, Требухів та Шевченкове Броварського району, а також м. Буча загинуло троє та поранено шестеро мирних мешканців".

Деталі: Водночас Офіс генпрокурора не повідомляє, коли саме відбулися удари.

Зазначається, що військовослужбовці РФ відкрили вогонь з артилерійської та автоматичної зброї по багатоквартирних та приватних будинках у с. Андріївка Бучанського району, Бучі, Ірпеню, Петропавлівській Борщагівці й селах Тарасівка, Требухів, Лук’янівка і Шевченкове Броварського району. Ворожими снарядами пошкоджено або повністю зруйновано житло цивільних громадян.

Обстрілюють окупанти і населені пункти у Фастівському та Вишгородському районах.

Крім того, у с. Лук'янівка Броварського району окупанти зруйнували Храм Вознесіння Господнього – пам'ятку української дерев'яної архітектури 2-ї половини XIX століття.

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