Киевщина: в результате артударов погибли 3 и ранены 6 гражданских

В результате артиллерийских ударов РФ по селам Броварского района Киевской области и Бучи погибли трое и ранены шесть мирных жителей.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По данным следствия, от артиллерийских ударов оккупационных войск по селам Тарасовка, Требухов и Шевченково Броварского района, а также г. Буча погибли трое и ранены шесть мирных жителей".

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Детали: В то же время Офис генпрокурора не сообщает, когда именно произошли удары.

Отмечается, что военнослужащие РФ открыли огонь из артиллерийского и автоматического оружия по многоквартирным и частным домам в с. Андреевка Бучанского района, Бучи, Ирпеня, Петропавловской Борщаговки и селах Тарасовка, Требухов, Лукьяновка и Шевченково Броварского района. Вражескими снарядами повреждено или полностью разрушено жилье гражданских граждан.

Обстреливают оккупанты и населенные пункты в Фастовском и Вышгородском районах.

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Кроме того, в с. Лукьяновка Броварского района оккупанты разрушили Храм Вознесения Господня – памятник украинской деревянной архитектуры 2-й половины XIX века.

При процессуальном руководстве окружных прокуратур Киевской области осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).