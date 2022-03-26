Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни тримали 4 тисячі маріупольців у полі на Запоріжжі два дні, рух розблоковано

Катерина ТищенкоСубота, 26 березня 2022, 18:33
Росіяни тримали 4 тисячі маріупольців у полі на Запоріжжі два дні, рух розблоковано
Кирило Тимошенко, фото з Telegram

У Запорізькій області відновлено рух колони з 4 тисячами евакуйованих маріупольців, яку два дні блокували російські військові.

Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова: "У нас хороші новини із Запорізької області. Колона, в якій перебувало понад 4 тисячі маріупольців, продовжує свій рух і їде вже підконтрольною Україні територією.

Реклама:

Незважаючи на домовленості й погоджений маршрут, ця колона, в якій перебуває декілька тисяч маріупольців, два дні простояла фактично заблокована російськими блокпостами. Люди жили практично в полі".

Деталі: Тимошенко повідомив, що автобуси вже під’їжджають до Запоріжжя.

"Там багато жінок, дітей, є поранені. Всім їм буде надано допомогу", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Заступник голови ОП подякував волонтерам, які годували і допомагали заблокованим людям, а також водіям.

Теми: Запорізька областьМаріупольевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Запорізька область
ЗСУ виснажили росіян у районі Роботиного для прориву 1-ї лінії оборони – розвідка Естонії
СБУ затримала снайпера, який мав убити командування ЗСУ у Запорізькій області 9 травня
Російських військових, які відмовляються іти в бій, карають ямою і морять голодом − Маляр
Останні новини
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
Усі новини...
Реклама: