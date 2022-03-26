Росіяни тримали 4 тисячі маріупольців у полі на Запоріжжі два дні, рух розблоковано
У Запорізькій області відновлено рух колони з 4 тисячами евакуйованих маріупольців, яку два дні блокували російські військові.
Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко у Telegram
Пряма мова: "У нас хороші новини із Запорізької області. Колона, в якій перебувало понад 4 тисячі маріупольців, продовжує свій рух і їде вже підконтрольною Україні територією.
Незважаючи на домовленості й погоджений маршрут, ця колона, в якій перебуває декілька тисяч маріупольців, два дні простояла фактично заблокована російськими блокпостами. Люди жили практично в полі".
Деталі: Тимошенко повідомив, що автобуси вже під’їжджають до Запоріжжя.
"Там багато жінок, дітей, є поранені. Всім їм буде надано допомогу", - сказав він.
Заступник голови ОП подякував волонтерам, які годували і допомагали заблокованим людям, а також водіям.