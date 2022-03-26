Россияне держали 4 тысячи мариупольцев в поле на Запорожье два дня, движение разблокировано

В Запорожской области возобновлено движение колонны с 4 тысячами эвакуированных мариупольцев, которую два дня блокировали российские военные.

Источник: зампредседателя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "У нас хорошие новости из Запорожской области. Колонна, в которой находились более 4 тысяч мариупольцев, продолжает свое движение и едет уже по подконтрольной Украине территории.

Несмотря на договоренности и согласованный маршрут, эта колонна, в которой находятся несколько тысяч мариупольцев, два дня простояла фактически заблокированная российскими блокпостами. Люди жили практически в поле".

Детали: Тимошенко сообщил, что автобусы уже подъезжают к Запорожью.

"Там много женщин, детей, есть раненые. Всем им будет оказана ​​помощь", - сказал он.

Зампредседателя ОП поблагодарил волонтеров, которые кормили и помогали заблокированным людям, а также водителям.