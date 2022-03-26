Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне держали 4 тысячи мариупольцев в поле на Запорожье два дня, движение разблокировано

Катерина ТищенкоСуббота, 26 марта 2022, 19:33
Кирилл Тимошенко, фото с Telegram

В Запорожской области возобновлено движение колонны с 4 тысячами эвакуированных мариупольцев, которую два дня блокировали российские военные.

Источник: зампредседателя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "У нас хорошие новости из Запорожской области. Колонна, в которой находились более 4 тысяч мариупольцев, продолжает свое движение и едет уже по подконтрольной Украине территории.

Несмотря на договоренности и согласованный маршрут, эта колонна, в которой находятся несколько тысяч мариупольцев, два дня простояла фактически заблокированная российскими блокпостами. Люди жили практически в поле".

Детали: Тимошенко сообщил, что автобусы уже подъезжают к Запорожью.

"Там много женщин, детей, есть раненые. Всем им будет оказана ​​помощь", - сказал он.

Зампредседателя ОП поблагодарил волонтеров, которые кормили и помогали заблокированным людям, а также водителям.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьМариупольэвакуация
powered by lun.ua
Главное сегодня

В ближайшее время может быть возобновлено движение по трассе Киев-Житомир – глава ОВА

ВСУ зафиксировали отвод 700 единиц вражеской техники от Киева за ночь, но возможны "сюрпризы"

Путин подписал указ об оплате за газ в рублях, но есть одно "но"

Эрдоган заявил о принципиальном согласии стать гарантом безопасности для Украины

Количество жертв удара по Николаевской ОГА достигло 20-ти

Предательница Поклонская заявила, что "Украина – не Россия"

Все новости...
Запорожская область
Захватчики собирают в Мелитополе проплаченный митинг в поддержку РФ
В Кириловку Запорожской области приехали военные РФ: предлагали "сотрудничество"
70 оккупантов Мелитополя устроили бунт – Запорожская ОВА
Последние новости
20:09
Британия направит Украине больше летального вооружения
19:56
В РФ хотят запретить экспорт семян рапса и подсолнечника: боятся дефицита
19:56
В Харькове разоблачили ботоферму РФ: рассылала СМС военным
19:45
В Одессе и области разрешат продавать алкоголь
19:36
Пентагон назвал 4 направления, по которым россияне совершают удары с воздуха
19:31
Обстановка в Луганской области накаляется, оккупанты свозят технику – глава ОВА
19:24
РФ заблокировала продление мандата СММ ОБСЕ в Украине
19:20
Хроника войны в Украине. 36-й день ОНЛАЙН
19:19
США ввели новые санкции против технологического сектора РФ
19:19
Как будут оценивать учеников во время войны – объяснение Госслужбы качества образования
Все новости...