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Россияне держали 4 тысячи мариупольцев в поле на Запорожье два дня, движение разблокировано

Катерина ТищенкоСуббота, 26 марта 2022, 18:33
Россияне держали 4 тысячи мариупольцев в поле на Запорожье два дня, движение разблокировано
Кирилл Тимошенко, фото с Telegram

В Запорожской области возобновлено движение колонны с 4 тысячами эвакуированных мариупольцев, которую два дня блокировали российские военные.

Источник: зампредседателя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "У нас хорошие новости из Запорожской области. Колонна, в которой находились более 4 тысяч мариупольцев, продолжает свое движение и едет уже по подконтрольной Украине территории.

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Несмотря на договоренности и согласованный маршрут, эта колонна, в которой находятся несколько тысяч мариупольцев, два дня простояла фактически заблокированная российскими блокпостами. Люди жили практически в поле".

Детали: Тимошенко сообщил, что автобусы уже подъезжают к Запорожью.

"Там много женщин, детей, есть раненые. Всем им будет оказана ​​помощь", - сказал он.

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Зампредседателя ОП поблагодарил волонтеров, которые кормили и помогали заблокированным людям, а также водителям.

Темы: Запорожская областьМариупольэвакуация
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