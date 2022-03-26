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У Польщі хочуть звільнити спікера сенату через скандальне звернення до Ради

Субота, 26 березня 2022, 19:32

Правляча польська партія "Право і Справедливість" розпочинає процедуру звільнення спікера Сенату Томаша Гродзького.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, відповідну заяву сенатори від ПіС вже сьогодні мають подати на ім’я віце-спікера Марека Пенка.

Причиною скандалу стала відео звернення Томаша Гродзького до українського парламенту, оприлюднене на сайті Сенату.

У цьому зверненні спікер Сенату заявив про "фінансування Польщею злочинного режиму Путіна".

"Санкції мають бути повними і жорстко запроваджені. Тому я мушу вибачитися за те, що деякі (польські) компанії ганебно продовжують свою діяльність у Росії, що тисячі вантажівок все ще їдуть через Польщу до Білорусі і далі, що уряд все ще імпортує російське вугілля та не в змозі заморозити активи. Таким чином, з неприпустимим лицемірством, ми продовжуємо фінансувати злочинний режим, навіть проти намірів, який використовує виручені гроші на вбивства невинних людей на бійню України", – заявив він.

На цю заяву відразу відреагували у правлячій партії. За словами віце-спікера Сенату Марека Пенка, такі твердження Гродського "є брехливими та спотворює позицію Польщі". Він відразу анонсував збір підписів на відставку спікера.

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Як зазначає заступник глави Міністерства внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсик, спікером Сенату може бути представник опозиції та опонент уряду, але це не може бути "хтось, хто реалізує московський сценарій – сценарій розбіжності між Польщею та Україною".

Натомість, сам Гродзькій зазначає, що не відрікається від своїх слів.

"Перш за все, я б попросив пана Пенка вказати, які санкції ввела Польща. Тут слід підкреслити, що не варто давати росіянам час на переказ грошей з Польщі, варто нарешті почати гальмувати імпорт російського вугілля, варто контролювати вантажівки, які проїжджають через Польщу до Білорусі", - зазначив він.

Нагадаємо, що на відміну від Сейму, у Сенаті – верхній палаті польського парламенту, більшість має опозиція. Тому і спікером Сенату є представник опозиційної партії "Громадянська платформа".

Також нагадаємо, що попри наразі на полько-білоруському кордоні українські та польські активісти, що вимагають повної заборони торгівлі з РФ, блокують перетин кордону фурами із товарами, які прямують до Білорусі та Росії.

Також раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Польща купує вугілля з окупованих українських територій, яке маркується як російське.

Згодом прем’єр Польщі Матеуш Моравецький закликав ЄС запровадити ембарго на ввезення російського вугілля.

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