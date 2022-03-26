У Польщі хочуть звільнити спікера сенату через скандальне звернення до Ради

Правляча польська партія "Право і Справедливість" розпочинає процедуру звільнення спікера Сенату Томаша Гродзького.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, відповідну заяву сенатори від ПіС вже сьогодні мають подати на ім’я віце-спікера Марека Пенка.

Причиною скандалу стала відео звернення Томаша Гродзького до українського парламенту, оприлюднене на сайті Сенату.

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У цьому зверненні спікер Сенату заявив про "фінансування Польщею злочинного режиму Путіна".

"Санкції мають бути повними і жорстко запроваджені. Тому я мушу вибачитися за те, що деякі (польські) компанії ганебно продовжують свою діяльність у Росії, що тисячі вантажівок все ще їдуть через Польщу до Білорусі і далі, що уряд все ще імпортує російське вугілля та не в змозі заморозити активи. Таким чином, з неприпустимим лицемірством, ми продовжуємо фінансувати злочинний режим, навіть проти намірів, який використовує виручені гроші на вбивства невинних людей на бійню України", – заявив він.

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На цю заяву відразу відреагували у правлячій партії. За словами віце-спікера Сенату Марека Пенка, такі твердження Гродського "є брехливими та спотворює позицію Польщі". Він відразу анонсував збір підписів на відставку спікера.

Як зазначає заступник глави Міністерства внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсик, спікером Сенату може бути представник опозиції та опонент уряду, але це не може бути "хтось, хто реалізує московський сценарій – сценарій розбіжності між Польщею та Україною".

Натомість, сам Гродзькій зазначає, що не відрікається від своїх слів.

"Перш за все, я б попросив пана Пенка вказати, які санкції ввела Польща. Тут слід підкреслити, що не варто давати росіянам час на переказ грошей з Польщі, варто нарешті почати гальмувати імпорт російського вугілля, варто контролювати вантажівки, які проїжджають через Польщу до Білорусі", - зазначив він.

Нагадаємо, що на відміну від Сейму, у Сенаті – верхній палаті польського парламенту, більшість має опозиція. Тому і спікером Сенату є представник опозиційної партії "Громадянська платформа".

Також нагадаємо, що попри наразі на полько-білоруському кордоні українські та польські активісти, що вимагають повної заборони торгівлі з РФ, блокують перетин кордону фурами із товарами, які прямують до Білорусі та Росії.

Також раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Польща купує вугілля з окупованих українських територій, яке маркується як російське.

Згодом прем’єр Польщі Матеуш Моравецький закликав ЄС запровадити ембарго на ввезення російського вугілля.